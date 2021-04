La crise sanitaire du coronavirus a sérieusement impacté l’économie des pays africains. Pour permettre à cette économie de se relancer, le président français Emmanuel Macron a appelé ce mardi, avant le sommet financier prévu le 18 mai à Paris, à préparer « un New Deal » (‘’Nouvelle donne’’, mis en œuvre par l’ancien président américain Franklin Delano Roosevelt pour lutter contre les conséquences de la Grande Dépression des années 1930) afin d’aider les pays du continent à surmonter le « ralentissement très fort » de leurs économies.

Emmanuel Macron a lancé cet appel à l’Elysée devant les médias en compagnie de son homologue congolais Félix Tshisekedi avant un déjeuner entre eux deux. Pour le président français, l’Afrique « en pleine expansion démographique » a subi un véritable choc depuis 2020, ce qui a entraîné un ralentissement de son économie. Devant cette situation, le locataire de l’Elysée a estimé que « nous ne pouvons pas faire avec les recettes d’hier » alors que « nous sommes collectivement en train d’abandonner l’Afrique à des solutions qui datent des années 60 », a-t-il déploré. « Nous devons absolument inventer pour les 17 et 18 mai prochains un New Deal du financement de l’Afrique », assis principalement sur « des solutions profondément novatrices », a ajouté le président.

Abandonner l’Afrique face à la pauvreté

« Sans quoi, nous laisserons le continent africain face à la pauvreté (…) face à la réduction des opportunités économiques, une migration subie et l’expansion du terrorisme, et cela, je ne veux pas m’y résoudre », a poursuivi M. Macron. Dans la capitale française, Paris, se tiendra le 18 mai prochain le Sommet sur le financement des économies d’Afrique subsaharienne. Ce sommet connaîtra la participation d’une dizaine de chefs d’Etat africains, des responsables européens et des organisations internationales dont le FMI et la Banque Mondiale.