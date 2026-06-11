Privé du Mondial 2026 aux USA, Omar Artan arbitrera la Supercoupe de l'UEFA

L’UEFA a désigné jeudi 11 juin l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan pour diriger la Supercoupe d’Europe le 12 août à Salzbourg, entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. La nomination intervient cinq jours après le refoulement de l’arbitre de 34 ans par les autorités américaines, qui l’a privé de la Coupe du monde 2026.

Onze heures de rétention, un visa en règle

Le 6 juin, Omar Artan — premier arbitre somalien jamais sélectionné pour une phase finale de Coupe du monde — s’est vu interdire l’entrée sur le territoire américain à son arrivée à l’aéroport international de Miami, en provenance d’Istanbul. Retenu onze heures, placé en cellule de rétention, il a ensuite été renvoyé vers la Turquie. Selon un responsable du Département d’État américain cité, l’arbitre était « lié à des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes ».

Artan, lui, a déclaré au New York Times qu’il disposait « des bons documents et de tout le nécessaire » et qu’il ignorait les motifs réels de son refus d’entrée. Le ministère somalien de la Jeunesse et des Sports a confirmé qu’il était titulaire d’un visa en règle. La FIFA a entériné son retrait de la compétition, rappelant qu’elle « n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte ». Rentré mercredi à Mogadiscio, Artan y a été accueilli en héros.

L’UEFA répond par une nomination de prestige

C’est dans le cadre du protocole d’entente récemment signé entre l’UEFA et la CAF, visant à encourager la coopération dans plusieurs domaines dont l’arbitrage, que la décision a été prise. Le président de l’UEFA Aleksander Čeferin a déclaré : «Omar Artan est un excellent arbitre jeune mais déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau de compétition de la Confédération africaine de football. Le football est fait pour connecter les gens, et l’UEFA veut montrer son respect à Omar et à ses talents exceptionnels d’arbitre, ce qui lui a valu une nomination si prestigieuse.»

Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a salué l’initiative : «Je suis très reconnaissant à mon ami Aleksander Čeferin d’avoir permis à Omar Artan d’arbitrer le match de Super Coupe de l’UEFA 2026. C’est un grand honneur pour Omar Artan et pour les arbitres africains et c’est aussi un excellent exemple de football, réunissant et unissant des peuples d’Afrique, d’Europe et du monde entier.»

Un parcours qui parle pour lui

Titulaire du statut FIFA depuis 2018 et sacré meilleur arbitre africain de l’année 2025 par la CAF, Artan avait notamment officié lors de la finale de la Ligue des champions de la CAF 2025/26 et à la Coupe d’Afrique des nations 2024, dont il fut le premier arbitre somalien de l’histoire à y prendre part.

Le 12 août à Salzbourg, il dirigera le duel entre le PSG, double champion d’Europe en titre après sa victoire aux tirs au but contre Arsenal en finale le 30 mai à Budapest, et Aston Villa, sacré en Ligue Europa le 20 mai à Istanbul face à Fribourg sur le score de 3-0.