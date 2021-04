Il ya quelques heures, on apprenait le décès de l’ancienne star du rap, Black Rob. De son vrai nom Robert Ross, Black Rob était de l’écurie Bad Boy Records de la star Diddy. Si les relations entre les deux hommes n’ont pas été au beau fixe ces dernières années, il se susurre que le rappeur multimillionnaire a tenté d’aider son ancien protégé. Mais sur ce point, on en sait pas plus.

Mais à l’annonce du décès de Black Rob, la déclaration de Diddy était très attendue. C’est désormais chose faite. À travers son compte officiel, il a tenu à saluer la mémoire de l’artiste : “Repose en puissance, King Black Rob! En écoutant tes disques aujourd’hui, il y a une chose qu’ils ont tous en commun! Tu as fait en sorte que des millions de personnes dans le monde se sentent bien et dansent! Tu es unique! QUE DIEU TE BENISSE!” a affirmé Diddy.