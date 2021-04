Le prince Philip, de la famille royal de Grèce et du Danemark et duc d’Édimbourg, est décédé vendredi à l’âge de 99 ans. Philip, époux de la Reine Elisabeth, a été marié avec elle pendant 73 ans et ils étaient cousins au troisième degré par la Reine Victoria. Mais alors que les monarchies du Monde entier, et de nombreux chef d’Etats et de gouvernements se pressaient à la Cour Royale britannique pour présenter à la Reine leurs condoléances, une présentatrice nigériane, souhaitait au Prince consort de ne pas reposer en paix.

« Il ne peut pas reposer en paix… »

Le prince Philip, comme toute personnalité publique avait ses admirateurs et ses détracteurs. Cependant si ces derniers étaient plus nombreux, le Prince avait su dans un milieu aristocratique et politique exigeant, tirer son épingle du jeu. Et ils avaient été nombreux les dirigeants du monde entier à rendre hommage à un homme remarquable. Cependant, pour Shade Ladipo, l’hommage devait être tout autre.

Shade Ladipo est une présentatrice de télévision nigériane, une entrepreneuse médiatique. Mais la jeune femme est également une ardente militante sociale, connu pour ses positions tranchées en faveur de la jeunesse et des changements de paradigme sociaux. Suite à l’annonce du décès du Prince consort du Royaume Uni, l’activiste sur les réseaux sociaux a tenu à dire tout le « bien » qu’elle pensait de lui. « Prince Phillip, il ne vous est pas possible de reposer en paix » a publié Ladipo sur son Instagram Story.

Et la présentatrice d’expliquer : « La traite des esclaves menée par les Britanniques à travers l’Atlantique était l’une des plus grandes entreprises du 18e siècle. Entre 1525 et 1866, 12,5 millions de personnes ont été enlevées d’Afrique et envoyées aux Amériques par le biais de la traite transatlantique des esclaves. Seuls 10,7 millions ont survécu. Tout le succès de la monarchie repose sur l’esclavage et la colonisation ».

Pour Shade Ladipo à cause de cela et de bien d’autres choses encore, la terre ne pouvait être légère pour le Prince Philip et partant pour toute la monarchie. Car a-t-elle écrit « je n’ai aucune sympathie, amour ou même haine pour la monarchie. ils (la monarchie) ne peuvent pas reposer en paix. C’est le Karma. Ils ont détruit des générations ». Le Nigéria colonie anglaise dès 1914, ne s’est libérée de la main mise britannique qu’en Octobre 1960.