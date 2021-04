Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk a partagé avec ses followers qu’il animera sa célèbre émission de comédie Saturday Night Live le 8 mai prochain avec les mots « The Dogefather SNL 8 May ». Sur Reddit et Twitter, les utilisateurs appellent Elon Musk « The DogeFather » dans un jeu de mots pour son soutien à Dogecoin. De nombreuses images contenant cette mème sont partagées sur les réseaux sociaux.

Après ce tweet, le prix du Dogcoin a grimpé en flèche. La crypto-monnaie est passée de 0,25 $ à 0,30 $ en moins de 15 minutes mercredi matin, la repoussant vers les sommets records qu’elle a connus plus tôt ce mois-ci. Les dernières fois où Elon Musk avait mentionné Dogcoin dans ses posts, cela avait également ​​provoqué des flambées de prix similaires, conduisant à la spéculation selon laquelle il fait l’objet d’une enquête de la part des régulateurs américains pour une éventuelle manipulation du marché.

Malgré l’achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoins plus tôt cette année via Tesla, il est dit qu’il ne détient aucune possession significative de Dogecoin, au-delà d’un montant non spécifié qu’il a acheté pour son fils en bas âge. Le multimilliardaire a même critiqué les grands détenteurs de la crypto-monnaie, affirmant que les personnes qui emmagasine de gros stocks de Dogecoins l’empêchent de devenir une monnaie courante.

“J’adore les chiens et les mèmes“

Dogecoin a enregistré d’énormes gains ces derniers mois, passant de moins d’un demi-cent en début d’année à un niveau supérieur à 0,40 dollar le 20 avril. Cette hausse des prix a au moins en partie été stimulée par M. Musk, qui partage fréquemment des mèmes mettant en vedette le chien Shiba Inu qui a inspiré la création de la crypto-monnaie. Lorsqu’on lui a demandé plus tôt cette année par l’un de ses abonnés Twitter pourquoi il avait tant tweeté à ce sujet, il a répondu : « J’adore les chiens et les mèmes. »

The Dogefather

