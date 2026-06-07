Sénégal : Sonko réélu à la tête du PASTEF pour six ans

Ousmane Sonko a été réélu à l’unanimité président du PASTEF-Les Patriotes, samedi 6 juin 2026, lors du premier congrès national du parti depuis sa fondation en 2014. Candidat unique, le président de l’Assemblée nationale a obtenu 583 voix sur 583, soit 100 % des suffrages exprimés, avec un taux de participation de plus de 98 %. Les résultats ont été proclamés par Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP). Il entame un nouveau mandat de six ans à la tête de la formation.

Le congrès, placé sous le thème « L’élan décisif ! », s’est tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence de milliers de militants, de responsables régionaux et de délégués de la diaspora. Les congressistes ont également adopté à l’unanimité le règlement intérieur du parti, ainsi que les résolutions définissant ses orientations stratégiques pour les prochaines années. Un grand meeting d’investiture est prévu ce dimanche pour clôturer les travaux.

Cette réélection survient alors que la rupture avec le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, cofondateur du parti, est désormais consommée : celui-ci avait limogé Sonko de la Primature le 22 mai dernier. Le PASTEF, qui détient 130 des 165 sièges à l’Assemblée nationale, dispose d’une motion de censure susceptible de faire tomber à tout moment le gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.