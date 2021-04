Donald Trump demeure une des personnes les plus influentes du parti républicain aux Etats-Unis. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par le sénateur Marco Rubio lors d’un entretien qu’il a eu avec Greg Kelly Reports de Newsmax TV. L’homme politique américain a notamment insisté sur le fait que le milliardaire républicain restait le candidat favori de la formation politique à la prochaine élection présidentielle de 2024.

Trump, populaire et influent selon Marco Rubio

Pour lui, le prédécesseur de Biden est le « républicain le plus populaire et le plus influent d’Amérique ». « S’il décide de se présenter aux élections présidentielles et à l’investiture, il sera le candidat du parti », a réaffirmé le sénateur Marco Rubio. « Il n’a pas pris cette décision. C’est encore un long chemin à parcourir, mais si Donald Trump décide de se présenter à nouveau en 2024, il sera le candidat républicain, et je pense que presque tout le monde à qui j’ai parlé serait d’accord avec ça. », a-t-il poursuivi.

“Nous avons fait beaucoup de choses ensemble”

Il a profité de cette occasion pour revenir sur les relations qu’il avait entretenues avec le prédécesseur de Joe Biden. Il indique qu’ils avaient eu de belles collaborations sur beaucoup de sujets d’intérêts et de développement. «Nous avons fait beaucoup de choses positives ensemble, un temps très productif et une très bonne relation de travail. », a déclaré Marco Rubio, sénateur de la Floride.