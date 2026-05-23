Real Madrid : Mbappé accuse son plus grand concurrent de le cibler médiatiquement

Kylian Mbappé serait convaincu qu’un coéquipier du Real Madrid alimente délibérément les médias espagnols avec des informations négatives à son sujet. Selon le site spécialisé Football Espana, l’attaquant français de 27 ans désignerait Vinícius Jr comme la source de ces fuites, dans un climat de tension croissante au sein du vestiaire madrilène.

Mbappé pointe Vinícius Jr devant la direction

La défiance entre les deux attaquants du Real Madrid aurait franchi un palier ces dernières semaines. Mbappé aurait exprimé sa conviction en interne que le Brésilien orchestrerait une forme de pression médiatique destinée à fragiliser son image auprès des supporters et de la direction du club, toujours selon Football Espana. Des supporters madrilènes auraient interprété ces déclarations comme une tentative de Mbappé de détourner les critiques qui lui sont adressées depuis plusieurs mois.

Les deux joueurs occupent les deux premières places de la hiérarchie offensive du club depuis l’arrivée du Français en juillet 2024. La cohabitation, présentée à l’origine comme un atout majeur du projet sportif madrilène, aurait progressivement cédé la place à une rivalité de statut exacerbée par les contre-performances collectives de la saison.

Une crise qui dépasse le vestiaire

La tension interne intervient au terme d’une saison difficile pour le Real Madrid, qui termine deuxième de Liga derrière le FC Barcelone et a été éliminé en Ligue des champions. Dans ce contexte de bilan sportif négatif, l’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa a publiquement pris la défense de Mbappé, selon Goal.com, soulignant que le joueur respectait les protocoles d’entraînement imposés par le staff.

Le président Florentino Pérez aurait lui aussi apporté son soutien à l’attaquant français, le qualifiant de meilleur joueur du club, d’après les mêmes sources.

Mourinho attendu sur le dossier dès l’été

La question de la cohabitation entre Mbappé et Vinícius Jr devrait être l’un des premiers dossiers à traiter par José Mourinho, désigné comme prochain entraîneur du Real Madrid pour la saison 2026-2027. Le technicien portugais prendra ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin à Mexico. Mbappé figure dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps avec l’équipe de France.