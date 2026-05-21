Russie : Poutine brandit sa triade nucléaire face aux tensions mondiales

Lors des exercices nucléaires conjoints avec la Biélorussie, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé, lors d’une interview accordée à l’agence de presse biélorusse BelTA le 21 mai, le rôle central de l’arsenal atomique comme instrument de dissuasion stratégique. Le dirigeant russe a insisté sur la nécessité de maintenir une capacité nucléaire robuste dans une situation de tensions géopolitiques.

Les exercices en cours mobilisent des capacités sans précédent

Depuis le 19 mai, la Russie et la Biélorussie conduisent des manœuvres conjointes d’une ampleur considérable. Plus de 65 000 militaires participent à ces opérations qui engagent plus de 200 lanceurs de missiles, des bombardiers stratégiques, navires et sous-marins équipés de capacités nucléaires. Des tirs d’essai de missiles balistiques et de croisière ont lieu sur des champs d’entraînement russes, tandis que la Biélorussie accueille une part des exercices sur son territoire, où Moscou a déployé depuis 2025 le missile hypersonique Orechnik. Ces manœuvres interviennent alors que le traité New Start, dernier accord encadrant les arsenaux nucléaires américain et russe, a expiré en février 2026.

Poutine détaille les plans de modernisation

Le président russe a déclaré que la triade nucléaire doit « continuer à servir de garant fiable de la souveraineté de l’État de Russie et de Biélorussie ». Poutine a affirmé que tous les objectifs des exercices avaient été atteints. Il a énuméré les prochaines étapes du renforcement militaire : l’intégration de sous-marins nucléaires modernes à la Marine, la livraison de bombardiers modernisés aux forces aérospatiales, et l’équipement des forces de missiles stratégiques de nouveaux systèmes. Il a également souligné que les missiles Iskander ont été déployés avec compétence lors de ces manœuvres, tandis que le Sarmat demeure « capable de neutraliser tous les systèmes de défense aérienne ».

Une stratégie d’équilibre affirmée

Poutine a précisé que « la Russie n’entend pas s’engager dans une course mondiale aux armements, mais sa triade nucléaire restera au niveau de suffisance requis ». Cette déclaration intervient au moment où les tensions avec l’Occident restent vives, notamment sur le dossier ukrainien. Moscou justifie cette démonstration de force par les risques émergents et les menaces croissantes identifiées par le Kremlin.

La Biélorussie, alliée de Moscou, a confirmé que ces exercices visaient à entraîner ses forces aux procédures de livraison et d’utilisation de munitions nucléaires en coordination avec la Russie. Les exercices nucléaires doivent prendre fin le 22 mai, après trois jours de manœuvres.