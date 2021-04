Les recherches scientifiques ont lieu dans le domaine des cellules et permettent aux chercheurs d’approfondir leurs connaissances notamment en biologie. Cependant, certains projets posent des problèmes d’éthiques, du fait de leur nature. C’est le cas d’embryons de singes qui contiennent des cellules humaines assemblés par une équipe américano-chinoise installée en Chine.

Diminuer le nombre de décès lié au manque d’organe pour les transplantations

L’étude qui a été publiée dans la revue Cell, indique qu’il s’agit de 132 embryons de singes contenant 7% de cellules humaines. Durant 19 jours, trois embryons se sont développés à l’extérieur de l’utérus et l’étude a été stoppée. Par ailleurs, ces derniers avaient été cultivés en laboratoire et avaient semblé donner de bons résultats notamment en faveur de la médecine régénérative. En effet, le but de l’étude est la création de tissus et d’organes pour la transplantation. Ainsi, si les résultats de l’étude s’avèrent positifs, ils auront pour conséquence de diminuer le nombre de décès lié au manque d’organe pour les transplantations.

Des scientifiques pourraient aller plus loin dans cette étude

Si l’objectif de cette étude est quand même louable, toute la communauté scientifique ne fait pas l’unanimité. En effet, des chercheurs ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que des scientifiques pourraient aller plus loin dans cette étude. Dans une interview accordée au média britannique, BBC, le professeur Julian Savulescu a estimé que cette étude « ouvre la boîte de Pandore aux chimères humaines et non humaines ». La réaction est la même chez la biologiste britannique Christine Mummery, présidente de l’International Society for Stem Cell Research. A l’en croire, les chimères humains-animaux « dépassent les limites éthiques et scientifiques établies ».