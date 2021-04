Après la sortie de leur single Shekere, il y a environ un an, la star Béninoise Angélique Kidjo et la Nigériane Yemi Alade se sont visiblement engagées pour lutter contre les violences de l’unité anti-vol corrompue de la police au Nigeria. Il y a quelques jours, les deux stars ont dévoilé le titre « Dignity », fruit de leur nouvelle collaboration.

Le clip met en scène un travailleur malmené

Le clip de la chanson enregistrée par les deux stars africaines met en scène un travailleur qui est victime d’un traitement peu catholique des forces de l’ordre lors d’une manifestation. La collaboration entre la sexagénaire et la jeune artiste nigériane symbolise non seulement l’union entre le Bénin et le Nigéria mais également l’engagement des deux femmes à lutter contre ces violences qui avaient caractérisé le Nigéria il y a quelques mois.

La brutalité policière ne se passe pas seulement aux USA selon Kidjo

« Beaucoup de gens pensent que la brutalité policière ne se produit qu’en Amérique, mais elle est partout. (…) Cette chanson est contre la brutalité, mais il s’agit aussi de la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres avec dignité, traiter la nature avec dignité, et nous traiter avec dignité. Parce que si nous ne pouvons pas voir la dignité que Mère Nature nous a donné à tous, alors comment pouvons-nous marcher la tête haute », avait laissé entendre la Béninoise.

Kidjo, ambassadrice itinérante de l’UNICEF

Rappelons qu’il y a quelques mois, la musicienne et compositrice béninoise, Angélique Kidjo a remporté le Grammy Award 2020 du meilleur album de musique du monde pour son album Celia. Son engagement pour le respect des Droits de l’Homme lui a valu sa nomination au poste d’Ambassadrice itinérante de l’UNICEF. La jeune nigériane quant à elle s’est révélée au monde suite à sa célèbre chanson à succès « Johnny ». La chanteuse nigériane afropop s’illustre depuis par des thématiques beaucoup plus engagées dans ses différentes chansons.