Réélu le 11 avril dernier, Patrice Talon continue de recevoir des lettres de félicitation de chefs d’Etat étrangers. La dernière en date est celle du président turc Recep Tayyip Erdogan. La correspondance a été transmise au ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci ce vendredi 30 avril, par l’ambassadeur de la Turquie au Bénin Onur Özceri. Recep Tayyip Erdogan y félicite Patrice Talon « au nom de son peuple et en son nom propre pour sa réélection à la présidence de la République du Bénin ».

Des vœux de “santé et de prospérité”

Il lui formule par ailleurs ses vœux de « santé et de prospérité ». Le président turc a ensuite évoqué les bonnes relations qui lient les deux pays et souhaité qu’elles se consolident au grand bonheur des peuples béninois et turcs. Recep Tayyip Erdogan dit ne pas douter de la détermination de Patrice Talon à poursuivre ses efforts en faveur du développement économique et social du Bénin.

Pour rappel, le numéro 1 Béninois avait été reçu par le président turc en septembre 2018, à Ankara. Après avoir échangé avec son homologue béninois, les deux hommes d’Etat avaient participé à une réunion avec les délégations des deux pays.