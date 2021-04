En France, l’opinion française avait l’habitude de voir, Eric Zemmour, auteur et commentateur d’extrême droite, être suivi d’accusations de racisme relatives à ses déclarations scandaleuses et provocantes. Le polémiste avait fait encore plus fort, quand l’année dernière, il a traité des immigrés mineurs de « meurtriers » et de « vio**urs ». Cette fois cependant, c’était le polémiste lui-même qui était accusé d’agression s3xuelle. Une accusation portée à son encontre par une élue socialiste d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Mais selon le site d’investigation Médiapart, les accusatrices potentielles de Zemmour seraient légion.

Des accusations bien embêtantes…

C’est sur la toile que Gaëlle Lenfant, députée pour le Parti socialiste battue en 2017 dans sa course à la législature pour la 11ème circonscription des Bouches-Du-Rhône, a livré son histoire. Une histoire qu’elle nous aurait peut-être jamais livré, s’il n’y avait eu l’incident de l’affiche dans sa circonscription révélant les ambitions politiques d’Eric Zemmour. Sur les réseaux sociaux, Gaëlle Lenfant avait dit tous les sentiments, que le polémiste lui inspirait, lui qui l’avait embra**é de force, il y a près d’une quinzaine d’années.

Des accusations qui selon Mediapart n’étaient peut-être pas à reléguer dans les faits divers. Car selon, le site d’investigations, l’attitude qu’avait eu M. Zemmour avec Gaëlle Lenfant, n’était nullement un fait isolé. Le site après avoir révélé les accusations de Gaëlle Lenfant, avait creusé plus loin pour découvrir plusieurs autres femmes agre**ée dans leur intimité par Eric Zemmour.

Le site citait ainsi l’un après l’autre, les témoignages d’une journaliste, de collègues féminines de travail au Figaro, une maquilleuse et une « ancienne hôtesse d’accueil » de ‘’I-Télé’’ aujourd’hui CNEWS. Une chaine de télévision qu’avait rejointe le polémiste en octobre 2019 et dont il est maintenant le chroniqueur vedette.