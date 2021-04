Les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier devraient permettre à Patrice Talon de prolonger son bail au Palais de la Marina. Le chef de l’Etat, candidat à sa propre succession, aurait recueilli 86% des suffrages exprimés selon la Commission électorale nationale autonome (Céna). L’ex homme d’affaires arrivé à la tête du pays se vante d’un bilan économique positif. Ce qu’on peut lui concéder selon Expédit Ologou. Interrogé par TV5 Monde Afrique, le politologue béninois explique que « les chiffres avancés ici et là par le gouvernement montrent que l’économie du Bénin se porte bien malgré la crise pandémique, par exemple, et que la croissance du Bénin est stable ».

Il y a aussi selon l’ex chroniqueur, une réalisation infrastructurelle perceptible, visible dans les grandes villes du pays et une certaine rigueur en tout cas, au moins, une rectitude quant à la gestion des finances publiques par les hautes fonctionnaires de l’Etat. « Il y a une certaine peur ou un certain égard que les hauts fonctionnaires de l’Etat ont vis-à-vis des ressources publiques » croit savoir le politologue. Ce qui est de son point de vue, assez appréciable. Cependant, le développement économique dont se targue le gouvernement n’est pas descendu au niveau des populations à la base. « Ce qui fait qu’on sent une pauvreté qui s’accentue, en tout cas dans la réalité » poursuit Expédit Ologou.

“Le salaire des ministres ou du président de la République reste un mystère au Bénin“

Il concède toutefois que le taux de croissance n’a jamais apporté le développement humain accéléré dans n’importe quel pays dans le monde. L’autre réserve que le politologue porte contre ce développement économique, c’est l’aspect lutte contre la corruption. A l’en croire, si ” les hauts fonctionnaires de l’Etat ont de plus en plus d’égard pour la gestion des finances publiques, on ne peut pas en dire autant de l’égard des gouvernants eux-mêmes vis à vis des ressources publiques puisque par exemple, le salaire des ministres ou du président de la République reste un mystère au Bénin“.

Il y a des citoyens qui se demandent comment peut-on dire qu’on veut être exemplaire dans la lutte contre la corruption, si l’on ne publie pas ce que l’on gagne. « Ça reste quelque chose d’assez bizarre » estime Expédit Ologou. L’homme évoque aussi les autres griefs contre le régime en place. En effet, pour lui, certains citoyens se demandent s’il n’y a pas une partie des gouvernants qui s’accapare l’essentiel des secteurs économiques du pays y compris les marchés publics.