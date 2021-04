Ce mardi, le ciel chargé d’électricité au-dessus des relations entre les USA et l’Iran, semblait enfin connaitre une éclaircie. L’administration Biden qui depuis son arrivée aux affaires s’était fait forte d’envoyer des signaux de conciliation à l’Iran quant à l’Accord de Vienne, a vu Téhéran lui opposer à plusieurs reprises une fin de non-recevoir. Une situation qui grâce à la médiation de l’Union Européenne serait en passe d’évoluer ce mardi.

Hier, les États-Unis et l’Iran ont eu des pourparlers indirects sur ce qui pourrait être la première étape vers la relance de l’accord de 2015, et le retour des USA. Mais ce même Mardi, la marine iranienne rapportait le sabordage d’un de ses navires. Une perte qui selon des sources officielles serait due à une offensive israélienne.

Acte de guerre ou sabotage politique ?

Israël et Iran se sont engagés dans un conflit non déclaré depuis des années. L’Iran, république islamique, a toujours considéré la Palestine comme « terre d’islam », et les velléités d’Israël pour s’approprier Jérusalem comme capitale d’inconcevables. Presque implicitement, les deux états se sont livrés au cours des dernières années à une série de réciproques sabotages.

Du coup pour de nombreux observateurs, la destruction ce mardi du navire iranien par Israël, tombait un peu trop à propos. L’attaque répondait plus à la volonté de Tel-Aviv de saboter le dégel apparent dans les relations américano-iraniennes, que de mener une offensive directe contre des navires iraniens. Le fait est que le Saviz, nom du navire iranien, avait explosé au contact d’une mine et que Tel-Aviv secrètement, selon la presse américaine, s’était dépêché d’en faire cas aux autorités américaines.

Cependant aucunes déclarations officielles n’étaient venues ni des autorités israéliennes, ni des autorités iraniennes, pour confirmer l’offensive. Et si le Saviz était déclaré comme étant un navire cargo ; il serait en réalité un bâtiment naval aux compétences militaires déployé en mer rouge pour « soutenir les commandos iraniens envoyés pour escorter des navires commerciaux ». Le plus à craindre selon les observateurs, étant que l’attaque du Saviz, ne mettent à mal la fragile reprise des discussions sur les Accords de Vienne entre les USA et la République Islamique.