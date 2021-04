C’est confirmé, Floyd Mayweather, champion mondial de boxe, affrontera officiellement le célèbre youtubeur Logan Paul ce 6 juin 2021 lors d’un match d’exhibition au Hard Rock Stadium. Le combat qui aura lieu dans un stade de Floride d’une capacité de 65 000 places, a toutes les chances de se faire à guichet fermé. Car si les fans du champion du monde et des suiveurs de Logan Paul devaient se donner rendez-vous, le stade des ‘’Dolphins’’, un club de NFL, sera rapidement submergé.

Entre show sportif et commercial…

C’est un fait, il n’y avait aucun enjeu sportif dans la rencontre future entre le boxeur professionnel et le youtubeur. C’est d’ailleurs le sens du match d’exhibition. Un match amical, où les protagonistes ont en tête des trophées autres que ceux que doit en attendre un athlète d’une telle rencontre. Car s’il y avait aucune gloire à vaincre et bien entendu, aucun déshonneur à perdre d’un tel match, les retombées financières elles pouvaient être substantielles.

Suffisamment en tous cas pour que, le ‘’douze fois ’’ champion du monde prenne la peine d’annoncer lui-même l’évènement sur sa story Instagram. Ce Mardi, Mayweather écrivait : « Mayweather Promotions, Fanmio et Showtime Boxing se sont réunis pour organiser un événement épique ». L’évènement c’est bien entendu le combat de boxe avec Logan Paul, youtubeur avec 29 millions d’abonnés sur sa chaine.

Un évènement qu’avait surtout repris ‘’Mayweather Promotions’’, la société d’évènementiel crée par le boxeur en 2007. Une société qui faisait, via un système de cession de droit de diffusion, la promotion de toutes les formes de divertissement. Des événements sportifs, aux productions cinématographiques et télévisuelles, en passant par la musique et el théâtre. Et les affaires étaient bonnes, puisque ‘’Mayweather Promotions’’, pesait aujourd’hui 350 millions de dollars, pour plus d’un milliard de dollars de chiffres d’affaires.