PSG : Kimpembe lâche une confidence sur Mbappé

Sur RMC Sport, Presnel Kimpembe ancien défenseur du Paris Saint Germain a évoqué plusieurs souvenirs liés à Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé pendant sept saisons au sein du club parisien. L’international français est revenu sur le rôle du capitaine des Bleus, son attitude à l’entraînement et son impact dans le vestiaire du PSG jusqu’au départ de l’attaquant vers le Real Madrid en 2024.

Un leadership assumé malgré les critiques

Au cours de l’entretien, Presnel Kimpembe a décrit Kylian Mbappé comme un joueur capable de porter une équipe dans les moments décisifs. Il a insisté sur sa capacité à influencer le jeu, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Le défenseur a également évoqué la perception du joueur aujourd’hui au Real Madrid.

Le champion du monde 2018 a toutefois reconnu que certaines critiques revenaient régulièrement sur le comportement défensif de son ancien coéquipier. Dans une formule spontanée, Kimpembe s’est exprimé en ces termes : « il m’a fatigué avec ça quand il ne courait pas », en référence aux efforts sans ballon parfois jugés insuffisants de l’attaquant français.

Deux trajectoires différentes au PSG

Sur le plan des performances, Kylian Mbappé s’est imposé comme le joueur le plus décisif de l’histoire du Paris Saint-Germain. Arrivé en 2017, il a inscrit plus de 250 buts toutes compétitions confondues et terminé meilleur buteur du club sur plusieurs saisons de Ligue 1. Il a largement contribué aux six titres de champion de France remportés par le PSG durant sa période parisienne.

Presnel Kimpembe a, de son côté, occupé un rôle défensif plus discret mais régulier dans la rotation parisienne. Formé au club, il a disputé plus de 200 matchs avec l’équipe première et participé à la progression du PSG jusqu’à la finale de la Ligue des champions en 2020 face au Bayern Munich. Son rendement a toutefois été perturbé à partir de 2023 par une grave blessure au tendon d’Achille, suivie d’une longue indisponibilité. Depuis lors, celui qui était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la planète s’est exilé au Qatar.

Entre reconnaissance et limites sportives

Dans son intervention, le défenseur de 30 ans a également insisté sur la personnalité de Mbappé, décrite comme adaptée à la pression médiatique et aux exigences du très haut niveau. Cette lecture intervient alors que les deux joueurs ont partagé plusieurs saisons dans un effectif où le PSG dominait la Ligue 1 mais peinait à concrétiser ses ambitions européennes.