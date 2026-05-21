Mondial 2026 : le nouveau défi de Mbappé face aux stars des Bleus

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, place Kylian Mbappé et plusieurs attaquants de l’équipe de France face à une concurrence interne et internationale renforcée. Le débat autour du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé et de ses performances récentes en sélection a relancé les discussions sur la hiérarchie offensive des Bleus.

Dans l’émission « Génération After » diffusée sur RMC Sport, les consultants ont évoqué l’évolution du statut des attaquants français à l’approche du prochain Mondial, prévu avec un format élargi à 48 équipes.

Le Ballon d’Or de Dembélé et le débat sur l’efficacité en sélection

Le débat s’est structuré autour de la saison d’Ousmane Dembélé et de son influence en équipe de France. Dembélé a eu une première partie de saison mitigée avant d’enchaîner les performances de grande classe en deuxième partie de saison notamment en Ligue des Champions.

Dans l’émission, le chroniqueur Walid Acherchour a insisté sur la différence entre rendement en club et impact en sélection. Il a déclaré que ballon d’or ou pas, les performances de Dembélé en Bleu restent pour l’instant décevantes, une position qui a alimenté les échanges entre consultants sur la cohérence des critères de récompense individuelle. Ce débat intervient alors que les performances des attaquants français sont comparées dans plusieurs compétitions, alors que les choix de Didier Deschamps restent centrés sur l’équilibre collectif.

La Coupe du monde 2026 comme accélérateur pour Mbappé

Pour Kylian Mbappé, la Coupe du monde 2026 représente un levier majeur dans la course au Ballon d’Or. Le tournoi, qui débute dans quelques jours, reste l’un des événements les plus déterminants dans l’attribution du trophée individuel.

Un parcours fort avec l’équipe de France, combiné à des performances décisives dans les phases à élimination directe, peut peser davantage qu’une saison de club réussie. Les précédentes éditions ont montré que des joueurs comme Lionel Messi, Rodri, Ronaldo R9, ont consolidé leur candidature grâce à une compétition internationale majeure.

Dans ce contexte, Mbappé doit composer avec une concurrence offensive interne plus large, où Dembélé et d’autres profils offensifs comme Michael Olise peuvent également occuper des rôles centraux. Le sélectionneur devra donc gérer la répartition des responsabilités dans un secteur offensif où plusieurs joueurs revendiquent une influence déterminante.

Une hiérarchie offensive sous ajustement chez les Bleus

La dynamique actuelle de l’équipe de France montre une répartition plus ouverte des rôles offensifs. Mbappé conserve un statut majeur dans le dispositif, mais les performances récentes de plusieurs attaquants modifient les équilibres habituels.

Le choix du poste de numéro 9, les associations offensives et l’animation autour des ailes restent des paramètres discutés dans le staff technique. La compétition interne s’intensifie à l’approche de la plus grande compétition de football.