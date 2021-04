Vendredi, à l’entrée du commissariat de Rambouillet en France, un homme a tué à coups de couteau une fonctionnaire de police avant d’être neutralisé par les tirs d’un autre policier. Cet incident est survenu alors que la France a été marquée ces dernières années par plusieurs attaques à l’arme blanche, notamment contre les forces de l’ordre. Lors d’une visite ce samedi 24 avril 2021, le lendemain du meurtre, à Quimper, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a exprimé son indignation tout en rendant hommage aux forces de l’ordre.

« La police nationale et, d’une manière générale, les forces de l’ordre ont été une nouvelle fois touchées. Cette visite à Quimper et Châteaulin était une façon pour moi de leur rendre hommage, » a déclaré le ministre. Questionné sur les dispositions prises et les moyens mis à la portée des agents de police et de gendarmerie pour les protéger contre les agressions, le premier policier français a indiqué qu’il avait demandé aux préfets de renforcer les mesures de protection, principalement du personnel administratif.

Un meilleur statut des agents

« Les moyens matériels mis à leur disposition, les moyens de protection des bâtiments, les caméras de vidéoprotection… Nous avons augmenté de 40 % l’enveloppe des caméras que l’on peut mettre à proximité des lieux de culte et du service public, » a énuméré le ministre et d’ajouter : « Nous travaillons à un meilleur statut, à une meilleure protection des agents administratifs et nous tiendrons cette promesse ». Gérald Darmanin a également promis de s’entretenir en 2022 avec les élus bretons pour un renforcement des équipes administratives.