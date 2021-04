La situation sécuritaire ne cesse de devenir de plus en plus préoccupante en France. Actuellement, certains agresseurs ne cachent plus leurs intentions de s’en prendre aux forces de l’ordre. En effet, trois policiers ont récemement été menacés de mort, à proximité de la commune de Grenoble.

« Une enquête est ouverte pour menace de crime »

Selon les informations de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Isère, les photos des trois fonctionnaires ont été découvertes affichées sur un mur, dans la soirée d’hier samedi 24 avril 2021. Les faits ont amené les autorités à ouvrir une enquête et à la confier aux policiers de la DDSP. D’après le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant :« une enquête est ouverte pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique ».

La découverte faite par une infirmière

Visiblement, les personnes à l’origine des menaces de morts en veulent vraiment aux policiers, puisqu’ils semblent vouloir leur tête. En effet, sur les photos qu’elles ont collées sur le mur, on pouvait également savoir des mentions comme : « mort ou vif ». Pour rappel, les photos ont été vues pour la première fois par une infirmière. C’est cette dernière qui a averti les policiers. En outre, les forces de l’ordre menacézs de mort « ont été avisés », selon la police.