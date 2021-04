Mis en examen le 12 avril dernier, du côté de Marseille, un policier corse, œuvrant à Ajaccio, sera bientôt entendu pour des faits de corruption passive. Celui-ci est soupçonné d’avoir communiqué certaines informations essentielles permettant à certains malfrats d’échapper à certaines opérations et donc, arrestations.

Yves Robert, policier au sein de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) d’Ajaccio, a été placé en examen ce 12 avril par l’un des juges d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Pour ces faits de corruption, de révélation d’informations et de violation du secret professionnel, il risque jusqu’à 10 ans de prison.

Un policier arrêté du côté de Marseille

Actuellement sous contrôle judiciaire, ce dernier a reçu la formelle interdiction de se rendre en Corse et d’entrer en contact avec ses anciens acolytes. C’est à Jean-Laurent Susini, beau-frère de Jacques Santoni, accusé d’être le chef de la bande du « Petit Bar » et l’un des parrains les plus influents de Corse, qu’il aurait fourni toutes ces informations permettant à trois des membres importants de ce clan (André Bacchiolelli, Mickaël Ettori et Pascal Porri) d’échapper à une opération survenue le 28 septembre.

Un prévenu qui connaissant Susini

Pour Me Antoine Vinier-Orsetti, l’avocat du prévenu, son client n’a jamais eu accès aux informations concernant l’enquête et les opérations à venir. Celui-ci a également assuré son client de sa bonne foi quand bien même il a reconnu des appels et des cafés fréquents entre le policier et Jean-Laurent Susini.