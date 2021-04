Il y a plusieurs mois et principalement ces derniers jours, les actes de violence ciblant les forces de l’ordre ont monté en flèche. Ces actes conduisent par moments à la mort des fonctionnaires comme c’en a été le cas la semaine dernière à Rambouillet. Si ces actes sont qualifiés de violences urbaines et de terrorisme par plusieurs, le journaliste politique Éric Zemmour estime pour sa part que ces deux termes ne sont pas appropriés au phénomène. « Je pense que nous appréhendons ces deux événements avec une mauvaise focale et avec des concepts juridiques, médiatiques et politiques qui sont dépassés », a-t-il indiqué dans l’émission Face à l’info.

Selon lui, utiliser le terme de terrorisme, principalement dans le meurtre la semaine dernière d’une policière à Rambouillet, est un usage « dépassé, désuet et faux ». Concernant l’expression de violences urbaines, l’essayiste et polémiste français estime plutôt que « c’est en fait une guérilla ». Il a principalement indexé des maghrébins et africains qui d’après lui se rebellent contre l’autorité de l’Etat. « C’est une guerre asymétrique contre un pouvoir en place, en l’occurrence l’État français. Et nous avons des bandes de banlieue, maghrébines et africaines, qui se révoltent contre l’État central », a-t-il déclaré.

”100% des auteurs sont musulmans”

« Des bandes de caïds organisent cela. Ils ont des armes, ils ont de l’argent et il y a des dizaines et des centaines de jeunes qui attaquent l’État et qui visent des cibles françaises. Dans une passivité de la population locale qu’on nous présente comme victime qui est étonnante, » a-t-il ajouté. Pour lui, il faut arrêter de parler de violences urbaines et de terrorisme, mais plutôt d’une guerrilla ou de de djihadisme contre l’Etat puisque « depuis 1995, il y a eu 271 morts par “terrorisme”. 99% des auteurs sont immigrés ou fils d’immigration. 100% des auteurs sont musulmans », a-t-il dit « en vérité ».

Les conséquences d’une immigration inédite

Pour le journaliste, c’est de prendre « les gens pour des imbéciles » lorsqu’on dit que le « djihadisme » n’a aucun rapport avec l’immigration, il estime que c’est « inaudible et incohérent » de parler ainsi comme Bruno Le Maire ou Gabriel Attal.Pour l’écrivain, la France est en train de vivre « les conséquences d’une immigration inédite dans toute l’histoire de l’humanité » et il déplore que l’Etat ait renoncé à son rôle de régulation de l’immigration. Eric Zemmour est allé jusqu’à dire que son pays est en train de foncer tout droit vers une « guerre de tous contre tous », puisque « l’État ne tient plus son territoire ».