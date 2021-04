Ce samedi 24 Avril était la ‘’Journée de commémoration du génocide arménien’’. Une date rappelle celle de 1915, où des centaines de chefs de la communauté arménienne ont été tués à Constantinople, aujourd’hui Istanbul, par l’Empire ottoman, précurseur de la Turquie actuelle. Des exécutions qui ont induits « une cascade d’événements catastrophiques » qui ont fait plus d’un million d’Arméniens morts. C’était également la date choisie par le président Joe Biden pour officiellement reconnaître le génocide arménien. Une décision très mal accueillie par Ankara.

«Le peuple américain honore tous ces Arméniens qui ont péri dans le génocide »

« Chaque année en ce jour, nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts lors du génocide arménien de l’ère ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise. (…) Le peuple américain honore tous ces Arméniens qui ont péri en le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd’hui » a stipulé en substance le président américain dans sa déclaration de circonstance ce samedi. Par cette déclaration, Joe Biden, tenait une promesse électorale et franchissait un pas que ses récents prédécesseurs ont évité pendant leur mandat, vu la position stratégique de la Turquie dans la stabilité de la région.

Ankara rappelle son ambassadeur à Washington

Une déclaration qui a tout de suite fait réagir Ankara. Le ministère turc des Affaires étrangères a été le premier à lancer l’offensive énonçant l’argument favori contre une telle reconnaissance: le manque de « base scientifique ou légale ». En des propos relayés par la presse turque, les autorités du pays avaient laissé entendre que la déclaration du président américain ne ferait qu’entraver « la paix et la stabilité dans la région » et saper les relations entre les USA et la Turquie.

Il faut dire que la Turquie et notamment le régime Erdogan est particulièrement sensible à la question « arménienne ». Et tout ce qui pouvait toucher à une éventuelle catégorisation du meurtre de millions d’arméniens lors e la première grande guerre, était tout de suite censuré. En 2016, la Turquie avait rappelé son envoyé en Allemagne pour protester contre les députés allemands qui avaient qualifié ‘’le massacre des Arméniens de 1915 pendant la Première Guerre mondiale’’ de “génocide“.

Mais avant cela en 2007, 2010 et 2014, Ankara avait systématiquement rappelé son ambassadeur à Washington, chaque fois que les USA faisaient un pas vers la reconnaissance du génocide. Cette fois encore, le président Erdogan fidèle à sa politique, avait sitôt après la déclaration de Joe Biden, rappelé Hasan Murat Mercan, nommé seulement depuis quelques semaines en remplacement de Serdar Kilic, à Ankara pour « consultations ».