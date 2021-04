L’ancien président américain, Donald Trump, a critiqué la perquisition effectuée par des agents fédéraux au domicile et au bureau de son ancien avocat personnel Rudy Giuliani, disant dans une interview tôt jeudi que c’était « très injuste ». « Rudy Giuliani est un grand patriote. Il adore ce pays et ils font une descente dans son appartement », a déclaré Trump sur Fox Business. « C’est tellement injuste et …, c’est comme un double standard comme je ne pense pas que personne n’en ait jamais vu auparavant », a-t-il poursuivi. « C’est très, très injuste. Rudy est un patriote qui aime ce pays. »

Les commentaires de Trump interviennent un jour après que les procureurs fédéraux aient fouillé l’appartement et le cabinet d’avocats de Giuliani à New York et ont saisi des appareils électroniques. Cette perquisition a eu lieu alors que les autorités enquêtent sur l’ancien maire de New York pour savoir s’il a fait pression illégalement sur l’administration Trump au nom des oligarques ukrainiens.

Et Joe Biden et son fils ?

« Je ne sais pas ce qu’ils recherchent ni ce qu’ils font », a déclaré l’ancien président jeudi matin. « Ils disent que cela avait à voir avec le dépôt de divers documents et des dossiers de lobbying. Eh bien, Hunter [Biden] a-t-il déposé ? Le [président] Biden a-t-il déposé ? Parce qu’ils ont beaucoup travaillé avec d’autres pays. Au meilleur de la connaissance de chacun, ils n’ont pas déposé » a déploré Trump.

Deux poids deux mesures

« C’est tellement terrible de voir les choses qui se passent dans notre pays avec la corruption et les problèmes et ensuite ils s’en prennent à Rudy Giuliani. C’est très dit, en fait », a indiqué l’ancien président. Il a déploré ce qu’il a dit être un double standard dans le traitement des anciens fonctionnaires de son administration par rapport aux démocrates. Il a ce point abordé les allégations selon lesquelles l’ancien secrétaire d’État John Kerry aurait discuté des opérations militaires israéliennes avec le ministre iranien des Affaires étrangères pendant son temps dans l’administration Obama. « C’est incroyable parce que vous évoquez John Kerry et la chose horrible qu’il a faite et faisait pendant un certain temps », a critiqué Trump.