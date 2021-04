C’est une terrible nouvelle. Le Président tchadien fraichement, Idriss Déby, réélu après le scrutin présidentiel avec 79,32 % des suffrages exprimés selon les résultats rendus publics hier lundi 19 Avril est mort. C’est sur la télévision publique que l’information a été donnée ce jour même. Selon des sources concordantes, c’est l’armée tchadienne qui a annoncé l’information sur la télévision d’Etat. Le Président serait mort de blessures reçues au front. Ces derniers jours, le Président tchadien a affronté une rébellion dans son pays.

Des centaines de rebelles avaient été tués selon l’armée et plus d’une centaine de personnes emprisonnées selon des sources militaires. La terrible nouvelle prend tout le monde de court quand on sait que le dirigeant africain était un allié de poids dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Selon nos recoupements d’informations, c’est en défendant l’intégrité de son pays, que le Président Déby a poussé son dernier souffle.

« Le président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l’intégrité territoriale sur le champ de bataille. C’est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad », aurait affirmé le général Azem Bermandoa Agouna, sur TV Tchad.