Le Tchad est endeuillé depuis hier mardi 21 avril 2021, suite à la mort de son président Idriss Deby. Ce dernier a été remplacé par son fils, Mahamat Idriss Deby, également militaire et qui est maintenant à la tête du Conseil militaire de transition. Selon les informations de plusieurs médias, l’ancien président est mort à la bataille, pendant que l’armée tchadienne combattait les terroristes. Cependant cette thèse ne fait pas l’unanimité.

« On se demande s’il est vraiment mort sur le front »

C’est le cas du journaliste français camerounais, Alain Foka, qui ne croit pas à la thèse de la mort au front d’Idriss Deby. Dans une interview accordée au média français France24 hier, il a estimé que les choses ne se sont pas réellement passées sur le front. « C’est dommage, parce que ça donne une très belle image de ce guerrier de celui qui adorait être sur le champ de bataille, de celui qui accompagnait ses troupes sur le champ de bataille. Mais lorsqu’on voit les éléments de ces dernières heures, on se demande s’il est vraiment mort sur le front. Est-ce qu’un maréchal de cette taille là on l’abat aussi facilement qu’on abattrait quelqu’un qui est en première ligne. Et ensuite la manière dont ça se passe, les dernières informations que l’on a, tendent à montrer qu’il n’est pas mort sur le front, qu’il a été assassiné sur place et je suis persuadé qu’on le saura dans quelques heures » a-t-il ajouté.

Pour Alain Foka, la mort d’Idriss Deby est une importante perte pour la sous-région, en particulier à un moment où le défunt était un poids lourd dans la lutte contre les terroristes au sahel. Par ailleurs au cours de l’interview, le journaliste a avoué que c’est une situation troublante, craignant que la menace terroriste ne se répande dans toute la sous-région.