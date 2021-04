Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une rencontre virtuelle qu’il a eu ce mercredi 14 avril avec des géographes pour faire à nouveau la promotion du vaccin russe développé pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Selon les confidences qui ont été faites par l’homme fort de Moscou, il aurait reçu sa deuxième dose de ce vaccin avant même la rencontre. Il fait également remarquer qu’il a une totale confiance au vaccin développé par la Russie contre le nouveau coronavirus.

“J’espère que la pandémie va bientôt reculer”

«J’espère que la pandémie va bientôt reculer, notamment grâce à la campagne de vaccination que nous menons activement dans le pays», a déclaré Vladimir Poutine lors de cette rencontre virtuelle retransmise à la télévision. «Et aussi, je tiens à vous informer que juste avant d’entrer dans cette salle j’ai également reçu une deuxième dose du vaccin, et j’espère que tout ira bien. Non seulement je l’espère mais j’en suis sûr. Et je vous souhaite la même chose !», a-t-il martelé.

Trois vaccins développés par la Russie

Il a par la suite exhorté les uns et les autres à prendre soin de leurs proches par leur participation à la campagne de vaccination. Rappelons que Vladimir Poutine avait déjà pris sa première dose du vaccin il y a quelques semaines. Au total, la Russie a à son actif, trois vaccins contre le Covid-19 jugés très efficaces par les autorités de ce pays