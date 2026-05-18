Ebola en RDC : l'UA alerte sur un risque de propagation régionale

La Commission de l’Union africaine a exprimé dimanche 18 mai 2026 sa préoccupation face aux flambées d’Ebola signalées en République démocratique du Congo et en Ouganda. Son président, Mahmoud Ali Youssouf, a mis en garde contre un risque de propagation régionale et a appelé les États membres à renforcer les dispositifs de surveillance et de riposte.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’organisation, le responsable de l’UA a salué les mesures prises par les autorités congolaises et ougandaises ainsi que le travail des personnels de santé mobilisés sur le terrain. Il a également relevé les préparatifs engagés dans les pays voisins, en particulier au Soudan du Sud, afin de prévenir une extension de la maladie au-delà des zones déjà touchées.

Appui à la coordination d’Africa CDC

L’Union africaine a indiqué soutenir pleinement l’action de l’Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), chargé de coordonner la réponse continentale avec les États membres, l’Organisation mondiale de la Santé, les partenaires humanitaires et les bailleurs.

« L’Union africaine se tient pleinement aux côtés des peuples et des gouvernements de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda en cette période critique », a déclaré Mahmoud Ali Youssouf.

Le président de la Commission a insisté sur la nécessité d’intensifier l’appui à la préparation, à la détection rapide des cas et aux interventions d’urgence dans les pays affectés ou exposés.

L’OMS a élevé le niveau d’alerte

Cette prise de position intervient après la décision annoncée le 17 mai 2026 par l’Organisation mondiale de la Santé, qui a classé les flambées d’Ebola en RDC et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale. Ce niveau d’alerte, le plus élevé prévu par le Règlement sanitaire international, permet de mobiliser plus rapidement l’assistance technique et financière des partenaires internationaux.

L’Union africaine a réaffirmé son engagement à renforcer les capacités du continent en matière de prévention et de réponse aux crises sanitaires, tandis que les autorités sanitaires poursuivent les opérations de surveillance et de confinement dans les zones concernées.