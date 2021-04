Les autorités françaises ont mis la main sur deux réseaux d’immigration clandestine. Selon les informations données par une source policière ce lundi 19 avril 2021, il s’agit d’une filière ukrainienne et d’une autre moldave qui ont détourné plus d’un million d’euros d’aide pour demandeurs d’asile.

Ils ont un système de fonctionnement bien roué

Elles ont été toutes les deux démantelées au cours de la semaine dernière dans le département de Seine-et-Marne. Cela, dans le cadre d’une enquête qui a débuté l’année dernière et menée par l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest). Le démantèlement des deux filières a permis l’arrestation de neuf personnes à savoir : trois Moldaves et six Ukrainiens. Selon Xavier Delrieu, chef de l’Ocriest, les personnes mises en cause ont un système de fonctionnement bien roué. En effet, ceux qui s’occupent de la gestion des filières font venir en France, via des bus, des Ukrainiens et des Moldaves qui veulent vivre dans l’Hexagone. A leur arrivée, ils sont hébergés dans des logements de fortune notamment à Emerainville et Dammarie-Lès-Lys.

Des allocations détournées

Pour mener à bien les procédures qui leur permettront de vivre dans le pays, un téléphone et une aide leur étaient accordés pour déposer la demande d’asile à la préfecture. Cela leur permet d’avoir droit à une allocation versée sur une carte de paiement. Cependant, cette allocation évaluée à 420 euros pour une personne adulte est détournée par les filières d’immigration irrégulière. Pour ce faire, ils renvoient les demandeurs d’asile en Ukraine et en Moldavie, de gré ou de force. Ils empochent alors les allocations durant la durée de la procédure qui peut durer jusqu’à 8 mois. Selon l’Ocriest, ce sont 500 cartes qui ont été détournées, estimées entre 1 et 1,2 millions d’euros.