A Londres, la résidence officielle de l’ambassadeur saoudien a été prise pour cible vendredi par des individus qui ont mis le feu à l’avant du bâtiment. La police a rapidement intervenu et a arrêté les deux hommes, auteurs de l’incident. Selon un témoin sur place qui s’est confié à MailOnline, deux hommes d’âge moyen qui traînaient dans les jardins du palais de Kensington, domicile du duc et de la duchesse de Cambridge, situé à quelques mètres de la résidence de l’ambassadeur, s’en étaient approchés vers 13 h 40 avant que l’un d’eux ne jette un objet par-dessus la porte, avant de mettre le feu.

Un agent de sécurité s’est alors précipité pour affronter les hommes et a été frappé au visage et laissé avec un œil blessé. La police s’est précipitée sur les lieux et a été vue en train de menotter deux hommes avant de les faire monter dans une camionnette. Un camion de pompiers est arrivé ensuite sur les lieux et a éteint l’incendie au bout de 10 minutes. Selon la police elle-même, un homme a été arrêté pour incendie criminel et un second pour voies de fait. Un troisième homme qui se tenait à proximité a été trouvé en possession de drogues de classe A, a également été arrêté.

Une rue importante

« L’agent de sécurité a reçu les premiers soins sur les lieux par la police ; on ne pense pas qu’il ait été gravement blessé », a déclaré la police. Par ailleurs, on ignore s’il a été impliqué dans l’attaque du bâtiment. Personne n’a été gravement blessé et la police a exclu la terreur. Par ailleurs, on ne sait pas si l’ambassadeur, Khalid ben Bandar ben Sultan Al Saud, était dans la résidence au moment de l’incident. Les jardins du palais de Kensington sont l’une des rues les plus chères de Londres, bordées de maisons et d’ambassades de pays comme la Russie, le Liban et le Népal.