Le professeur Joël Aïvo, candidat recalé à l’élection présidentielle vient de faire une publication sur sa page Facebook par rapport aux résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) hier mardi 13 avril 2021. Il a commencé son post par «personne n’y croit, même pas eux ». Dans ledit post, il estime que les chiffres de la CENA ont été fabriqués et ne changent rien au message envoyé à Talon par le peuple béninois.

Le constitutionnaliste et candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie, Joël Aïvo pense que, dès le début du processus électoral, les dés étaient déjà pipés. «Tout était faux depuis le début. Le recrutement des candidats, la campagne électorale et maintenant la simulation des émotions et l’explosion de joie », écrit le professeur. Et il relève que ses adversaires connaissent la vérité. Pour lui, «ils savent que nous connaissons la même vérité ». Joël Aïvo est certain que ces adversaires savent l’état d’esprit du peuple béninois à leur égard. Et «c’est le plus important ».

«Ces chiffres préfabriqués ne changeront rien au message retentissant du peuple béninois qui est resté maître de son destin », conclut le professeur Joël Aïvo. Pour rappel, selon les chiffres provisoires de la CENA, le taux de participation est de 50,17 %. Et, le duo Patrice Talon-Mariam Zimé Talata vient en tête avec 86, 37 % des suffrages valablement exprimés suivi du duo Alassane Soumanou–Paul Hounkpè avec 11, 29 % et du duo Corentin Kohoué– Iréné Agossa avec 2, 35 % des suffrages valablement exprimés.