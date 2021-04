La star de la télé-réalité et femme d’affaires Kim Kardashian ne vit depuis plus un moment sous le même toit avec Kanye West, son désormais ex-époux, bien que leur divorce n’ait pas encore été prononcé. La quarantenaire milliardaire selon Forbes a depuis, entrepris des études pour devenir avocates. Alors que selon son ex-mari Kanye West, Kim Kardashian avait accepté d’arrêter de publier des photos la montrant en tenue sexy, la star, désormais loin de mari a repris la belle vie.

Depuis leur séparation et l’annonce du divorce, elle a repris les publications en tenues sexy. Dans l’une de ses récentes publications sur Instagram on la voit e bikini et string en train d’étudier. Ce sont probablement ces belles images qui ont commencé par inciter de nombreux prétendants à vouloir se mettre ensemble avec elle. D’après une source proche de la star qui s’est prêtée aux questions de Page Six, Kim Kardashian est déjà en train d’être courtisée par de nombreux prétendants.

Elle garde l’esprit ouvert

« Les gens la contactent en faisant appel à des amis mutuels et les personnes avec qui elle a travaillé cherchent à la caser avec tout le monde, que ce soit des membres de familles royales, des acteurs de premier ordre ou des PDG milliardaires. Les gens essayent aussi de la contacter par message privé », a confié la source. Toutefois, selon cette dernière, la mère de 4 enfants ne songe pas encore à se replonger dans une nouvelle relation. « Elle ne cherche pas à se lancer directement dans quelque chose, mais elle garde l’esprit ouvert », a précisé la source.