Les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis ne cessent de se dégrader de jour en jour. Au milieu de cette tension qui est à son plus bas niveau, et après que les deux pays se soient infligé réciproquement des sanctions, l’ambassade américaine à Mouscou a annoncé vendredi qu’elle a été contrainte par les autorités russes à réduire considérablement son personnel. D’après la représentation diplomatique, elle va réduire son personnel de 75% après que Moscou l’ait interdit d’embaucher des employés russes.

« Nous regrettons que les actions du gouvernement russe nous aient obligés à réduire notre personnel consulaire de 75%, et nous essaierons d’offrir aux citoyens américains autant de services que possible », a déclaré l’ambassade dans un communiqué publié ce vendredi. Dès le 12 mai prochain,le nombre de services consulaires américain sera réduit en raison de cette restriction. « À partir du 12 mai, l’ambassade américaine à Moscou réduira le nombre de services consulaires offerts, sauf les services d’urgence pour les citoyens américains et un nombre très limité de visas immigrants », a précisé le communiqué.

Le quota pour les États-Unis s’élève désormais à 455 personnes

Par ailleurs, la mission diplomatique a également suspendu l’examen des documents pour les visas qui ne sont pas destinés aux visas non-immigrants et non diplomatiques. L’ambassade a, à ce propos, recommandé aux ressortissants américains dont les visas ont expiré de quitter la Russie avant le 15 juin, la date limite fixée par les autorités russes. En outre, dans une publication sur sa chaîne Telegram, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que cette réduction du personnel diplomatique ne devrait en effet pas empêcher les États-Unis de continuer à offrir normalement les services consulaires.

« Sans les 400 employés parmi les citoyens russes embauchés sur place, 280 personnes officiellement accréditées avec des passeports diplomatiques et de service américains y resteront. Le quota pour les États-Unis s’élève désormais à 455 personnes. Autrement dit, combler le déficit qui s’est formé et reprendre un travail consulaire normal ne devrait pas être un problème », a indiqué le chef de la diplomatie russe.