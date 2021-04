Les usagers du réseau social de Marck Zuckerberg n’auront pas fait de cadeaux au pasteur ivoirien connu sous le nom de Reverend General Makosso Camille. En effet, suite à une publication qu’il a faite sur le vrai sens de l’évangile, plusieurs internautes ne sont pas allés par quatre chemins pour ouvertement le critiquer allant parfois à proférer des invectives.

Mokosso maudit les dieux de ses ancêtres

L’homme de Dieu resté égale à lui-même ne se fait pas prier pour répondre de la plus virulente des manières à ses détracteurs. Une réponse qui aura déchaîné véritablement les passions auprès des internautes est lorsqu’il laissait lire en commentaire qu’il maudissait les dieux de ses ancêtres. Ceux-ci l’ont traité de tous les noms d’oiseaux après cette réponse.

« Le vrai évangile consiste à prêcher Jésus, prier pour les malades et donner à manger au plus démunis comme l’a fait Jésus. Les autres peuvent parler mais nous on avance et donnons de l’espoir », avait laissé lire le pasteur qui s’est proclamé le père spirituel de la « chine ».

Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes visiblement hostiles à ses prédications le critiquent ouvertement. « Mais tu te reproche quoi et puis toi homme de Dieu tu parles des gens qui disent ceci cela de toi-même. Jésus savait qu’il n’était pas aimé mais il ne s’en occupait pas et puis il faut faire pour plaire à Dieu non pas pour s’en glorifier », a laissé lire un internaute.

Traité de “profiteur”

« Pasteur qui n’a pas d’église…tout le temps fourré dans des histoires louches », a lancé un autre internaute en réaction à la publication du pasteur ivoirien. « C’est juste pour avoir nom sinon je le considère comme un profiteur et Marmaragneur dans la maison de Dieu makosso », laisse lire un autre. Rappelons que le Pasteur Makosso se fait remarquer par ses différentes prises de position à polémique sur des sujets d’actualité de tous ordres.