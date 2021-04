Aux Etats-Unis, il est désormais possible de circuler librement dans la rue sans masque de protection contre le nouveau coronavirus. Il en est également de même dans les restaurants. Mais la condition pour jouir à nouveau de ce privilège est d’avoir reçu les différentes doses du vaccin développé contre le nouveau coronavirus. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des annonces qui ont été faites par les autorités américaines.

“Si vous êtes complètement vaccinés…”

«Si vous êtes complètement vaccinés, vous pouvez participer à de petits rassemblements en extérieur, vous pouvez aller au restaurant avec des amis, et vous pouvez le faire sans masque en toute sécurité. C’est ce que la science nous dit. », a indiqué Rochelle Walensky, directrice de l’agence américaine pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

L’actuel locataire de la Maison-Blanche a également profité de la situation pour lancer un appel à l’endroit de celles et ceux qui continuent d’être sceptiques face aux vaccins développés contre le Covid-19. « Si vous êtes vaccinés, vous pouvez faire plus d’activités. Alors, à ceux qui ne sont pas encore vaccinés, surtout les jeunes qui pensent ne pas en avoir besoin, voilà une bonne raison de se vacciner. Et ce, maintenant ! », a déclaré Joe Biden.

Joe Biden avait rendu obligatoire le port du masque

Rappelons que le président américain avait fait de la lutte contre le coronavirus une priorité dès son entrée en fonction. En cette période, les Etats-Unis avaient enregistré 405.400 décès depuis le début de la pandémie. Contrairement à son prédécesseur, le président démocrate avait pris une série de mesures pour faire face à cette situation qui faisait de son pays le plus touché par la pandémie.

Entre autres mesures, le port de masque était obligatoire dans tous les bâtiments fédéraux, ainsi que pour tous les employés fédéraux. Tous les Américains sans exception étaient appelés à porter le masque non seulement pour leur protection mais pour également protéger les autres.