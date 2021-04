Ce lundi dans la soirée, l’ex président Donald Trump donnait une autre interview à Sean Hannity, une journaliste célèbre de la chaîne américaine, Fox News. Une interview qui faisait suite à celle donnée Dimanche depuis son domicile de Mar-a-Lago. Cette interview a elle aussi été l’occasion pour l’ex chef d’état républicain de livrer sa part de vérité sur certains dossiers chauds de la politique intérieure du pays, et comme à l’accoutumée, Donald Trump n’a pas fait dans les détails.

Trump dit apprécier Poutine et Kim Jong Un

Aux USA, l’administration Biden forte de récentes révélations, a resserré la vis au Kremlin. De nouveaux détails sur l’ingérence massive de la Russie dans les élections américaines de 2016 et 2020, ont été révélés par les services de renseignements américains. Ces détails, ajoutés aux griefs contre la Russie pour l’affaire Navalny et l’annexion de la Crimée, ont poussé l’administration Biden a imposé des sanctions contre 16 entités et 16 personnalités russes dont le premier vice-chef d’état-major de la Russie, Alexei Gromov.

Pour Trump, toutes ces sanctions de l’administration Biden, n’étaient pour lui que tapage médiatique. Une chose était certaine, Trump avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine et rien ne semblait pouvoir changer cela. Ce Lundi, il expliquait à la journaliste que « Je m’entendais très bien avec le président Poutine. Je l’aimais, il m’aimait » et Donald Trump de conclure : « C’est une bonne chose, pas une mauvaise chose ».

De bons sentiments qu’il a réitéré notamment au sujet du très controversé leader nord-coréen, Kim Jong Un. « Quand je suis arrivé, le président Obama a dit que le plus gros problème que nous ayons est la Corée du Nord. Il va y avoir une guerre » avait expliqué en substance Donald Trump. Pourtant, a-t-il ajouté « il n’y a pas eu de guerre ».

Le président Républicain avait en vain tenté de relancer avec Pyongyang sur les négociations sur le nucléaire coréen, de multiples sommets avaient été organisés qui n’avaient abouti à rien. Mais Donald Trump ce lundi de révéler : « nous nous entendions très bien. Il (Kim Jong Un ndlr) m’écrit des lettres. Je l’aime bien, il m’aime bien. Il n’y a rien de mal à cela ».