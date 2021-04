Le samedi 24 avril, un jeune homme est décédé après avoir sauté dans la Tamise pour tenter de sauver une femme tombée du London Bridge. L’homme un jeune homme de 20 ans est fils unique d’immigrés nigérians d’immigrés nigérians à Londres. Un décès qui a ému une bonne frange de la société londonienne, et a suscité de différentes manières, des hommages à la mémoire de ce héros des temps nouveaux.

Un héros de 20 ans…

Folajimi Olubunmi-Adewole, mieux connu sous le nom de Jimi, est le fils unique de Michael Adewola, 63 ans, et Olasunkanmi Adewole, 54 ans. Des parents dévastés par la perte tragique de leur enfant. Mais de savoir que leur fils a perdu la vie en tentant héroïquement de sauver celle d’une autre personne, leur apportait quelques consolations, avait confié les parents à la presse britannique.

“mon fils était un héros, c’était un garçon très gentil, c’était mon ami. (…) Je veux que mon fils soit honoré et apprécié pour ce qu’il a fait. Il a sauvé quelqu’un de la rivière et il en est mort. Je veux que mon fils soit honoré ” avait déclaré Michael Adewola en substance. Jimi était avec son ami, quand ils ont vu la femme tomber dans la rivière juste après minuit ,aux petites heures du samedi matin. Les deux jeunes hommes rentraient chez eux après une journée de travail.

À la suite de jimi, un autre homme s’était lui également précipité dans le fleuve au secours de la femme qui se noyait. Mais les secours arrivés sur les lieux n’avaient pu sortir que deux personnes, la femme et le dernier homme à sauter. Le corps sans vie du jeune nigérian sera lui retrouvé six heures plus tard.

Sur les réseaux sociaux , plusieurs personnes parmi les amis de la famille , les collègues de travail et de nombreux sympathisant ont tenu à dire leur tristesse devant la tragédie. Mais aussi à présenter leurs condoléances aux parents de Jimi. Une page de financement participatif GoFundMe ouverte pour recueillir l’argent nécessaire à ses obsèques aurait déjà atteint selon la presse britannique la somme de 100 000 dollars.