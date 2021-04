En Espagne, trois personnes ont été arrêtées par les autorités après qu’elles aient appelé à ce que des attentats aient lieu en France. Très radicalisées, celles-ci ont utilisé leur force de frappe sur les réseaux sociaux, où elles étaient suivies par 19.000 personnes environ, afin de pousser leurs followers à agir en ce sens.

En effet, ces trois individus n’ont pas supporté voir les caricatures de Mahomet être republiées par Charlie Hebdo. De fait, celle-ci ont tenté d’organiser des représailles sur le sol français, depuis l’Espagne. Elles ont été arrêtées du côté de Grenade, dans le sud du pays. Une annonce confirmée par les autorités sanitaires, le 29 avril dernier.

Des radicalisés arrêtés en Espagne

Dans les faits, celles-ci ont été stoppées mardi au petit matin, suite à une enquête longue de six mois. Les suspects ont ensuite été entendus par le juge d’instruction en charge de cette affaire. Ils ont été placés en détention et seront bientôt jugés pour terrorisme et apologies du terrorisme. Ils encourent une lourde peine de prison.