Maghreb : un Algérien expulsé renvoyé en France

Un influenceur algérien de 59 ans, connu pour ses vidéos sur TikTok, a été expulsé de France et refoulé par l’Algérie le jeudi 09 janvier 2025. Arrêté en France après avoir publié une vidéo jugée incitant à la violence, Doualemn, suivi par 138 000 abonnés sur TikTok, a été placé en centre de rétention administrative avant d’être expulsé. Cependant, les autorités algériennes l’ont refusé à son arrivée, le renvoyant en France. Son avion a atterri à Roissy dans la soirée, où il a été immédiatement transféré au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne.

Cette expulsion intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre la France et l’Algérie. Ces derniers mois, plusieurs influenceurs algériens ont été arrêtés en France pour des propos tenus sur les réseaux sociaux incitant à la violence ou à la haine. Le 3 janvier, Youcef A., alias « Zazou Youssef », 25 ans, a été arrêté à Brest pour apologie du terrorisme après avoir appelé à commettre des attentats en France et des violences en Algérie. Placé en détention provisoire, il encourt sept ans de prison et sera jugé le 24 février. À Grenoble, un autre influenceur connu sous le pseudonyme « Imad Tintin », 31 ans, a été interpellé pour avoir diffusé une vidéo appelant à des actes violents, incluant des meurtres et des viols. Il sera jugé le 5 mars pour provocation à des actes de terrorisme.

Ces arrestations ont suscité de nombreuses réactions et interrogations sur la liberté d’expression et les relations entre les deux pays. L’avocat de l’influenceur a critiqué la rapidité de cette mesure, affirmant qu’elle visait à empêcher un examen judiciaire prévu le 24 février. Il a également souligné que l’expulsion a été décidée avant que l’affaire puisse être jugée par un tribunal français. En Algérie, le refus d’accueillir Doualemn peut être perçu comme une stratégie pour éviter de gérer une figure controversée. Alors que les tensions entre Paris et Alger persistent, ces événements pourraient rendre la coopération bilatérale plus difficile.