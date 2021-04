Un individu a récemment fait les frais de la justice française, après s’être pris à des parlementaires. Il s’agit en effet, d’un livreur de repas pour applications mobiles, né au Cameroun, qui a envoyé par mail, des menaces de morts à plus d’une quarantaine de députés issue de tous les partis politiques. Son nom n’a pas été dévoilé dans la presse française. Cependant, il a écopé de dix-huit mois d’emprisonnement, dont une dizaine de mois ferme.

Les députés ont des noms qui débutent par les lettres C et M

La décision du tribunal de Paris est tombée ce jeudi 15 avril 2021. Les faits reprochés à l’accusé remontent au début du mois de mars dernier. Le mis en cause avait ciblé les députés dont les noms débutent par les lettres C et M, pour leur envoyer des mails. Il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il les a accompagnés d’images de personnes mutilées. Par ailleurs, lorsqu’il a été arrêté le 16 mars 2021, il a rejeté les accusations contre lui, indiquant ne pas être responsables de ces menaces de mort. Pour lui, la seule explication à ces faits, est qu’il a été piraté.

Après que les députés aient reçu les menaces de morts, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a vite informé le bureau du procureur qui a pris en charge l’affaire. Notons que la peine appliquée par le tribunal est plus sévère que les réquisitions du parquet. Celles-ci avaient donc demandé 15 mois d’emprisonnement, dont six ferme.