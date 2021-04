Les propos du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique Mankeur Ndiaye sur la radio française Rfi créent la polémique. Reçu vendredi dernier, le diplomate a annoncé que la solution Centrafricaine n’est pas militaire. Ces propos ont fait plusieurs mécontents notamment des centrafricains issus du mouvement cœurs unis (MCU) du président Faustin Archange Touadéra. Ils ont battu le macadam hier jeudi 15 avril 2021 dans les rues de la capitale centrafricaine.

La gigantesque marche des centrafricains est partie du complexe sportif de Bangui pour échouer au siège de la Minusca. Dans son intervention sur le média français, Mankeur Ndiaye a salué le retrait des groupes armés de la CPC pour réintégrer l’accord de paix en Centrafrique et a invité le gouvernement centrafricain à miser sur le dialogue.

« Nous allons encore intensifier les actions, nous allons persister, nous allons même mourir pour notre pays. La libération du pays doit se poursuivre avec nos forces de défense et de sécurité, les Rwandais, les Russes et les portugais et tous les alliés qui sont venus à notre secours », a déclaré Noé Ndaye, responsable de l’organisation de la marche.

Prenant acte des manifestations, le porte-parole de la Minsuca, Vladimir Monteiro a fait savoir à l’occasion de la traditionnelle rencontre hebdomadaire avec la presse qu’ « il y a eu des manifestations qui sont normales comme forme d’expression démocratique, mais nous appelons à une sérénité. Nous voulons dire à tous que nous sommes un partenaire et que les points de vus ne doivent pas être vus comme un acte d’hostilité envers le gouvernement ou la population centrafricaine ».