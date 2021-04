En février, le journal britannique ‘’The Guardian’’ a fait des révélations qui ont choqué le monde du sport. À la suite d’une enquête sur les données provenant de sources gouvernementales dans cinq pays d’où les travailleurs ont émigré: Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh et Sri Lanka; le journal a révélé que ce serait plus de 6500 travailleurs migrants qui sont morts sur les immenses chantiers de construction des installations qui accueilleront la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ce Jeudi, Jean-luc Melenchon, parlementaire français et président de la ‘’France Insoumise’’ rappelant ces terribles chiffres, a dit pencher pour un boycott de l’organisation de l’évènement par le Qatar.

« On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres »

Ce jeudi alors qu’il était l’invité d’une chaine de Radio européenne, le député français avait, avec le parler direct qui lui était coutumier, dit son sentiment sur les révélations faites par The Guardian. « C’est une honte ce qui se fait là. (…) C’est affreux comment ils traitent les gens » avait déclaré en l’occurrence M. Mélenchon. Pour le patron de la ‘’France Insoumise’’, s’il ne tenait qu’à lui, aucun des joueurs français n’effectueraient le déplacement en 2022 sur le Qatar, car avait-il martelé, « On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres ». Et les « cadavres » auxquels faisaient allusion M. Mélenchon, c’était les « 6500 décès » documentés par le journal anglais.

Pour le député français, c’est autant de raisons pour lui pour militer pour qu’une nation qui « finance les activités anti françaises en Afrique », soit empêchée d’organiser un évènement mondial majeur. Le Qatar a longtemps été critiqué par des groupes de travailleurs et de migrants pour ce qui équivaut à des violations des droits de l’homme. Mais les récents chiffres avancés représentent selon des observateurs de réels motifs d’inquiétudes.

Selon la presse, diverses raisons sont la cause des décès des travailleurs : accidents du travail, accidents de la route, suicides. Mais pour la grande majorité les décès qui étaient déclarés naturels, les travailleurs étaient morts d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, avec selon les journalistes du Guardian, « aucune compréhension médicale des causes réelles de ces décès ».