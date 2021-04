Entre Moscou et Kiev, les relations ne sont toujours pas des plus harmonieuses. En effet, selon les déclarations qui ont été faites par le ministre ukrainien des Affaires étrangères lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce jeudi 15 avril, son pays ferait régulièrement objet de menace de la part de la Russie. « Ils menacent ouvertement l’Ukraine d’une guerre et de détruire l’Etat ukrainien », a déclaré Dmytro Kouleba, chef de la diplomation ukrainienne.

“Saper les efforts diplomatiques”

Ces propos, l’officiel ukrainien les a tenus lors de la sortie médiatique qu’il a conjointement animée avec ses trois homologues des pays baltes, venus à Kiev. « Nous condamnons l’aggravation de la situation sécuritaire (provoquée ) par la Russie et les actes et déclarations de Moscou visant à faire monter la tension militaire et à saper les efforts diplomatiques », a-t-il poursuivi.

Un déploiement de militaires russes à la frontière ukrainienne

« La ligne rouge pour l’Ukraine est sa frontière d’Etat. Si la Russie viole la ligne rouge, elle devra en souffrir », a prévenu pour sa part le ministre ukrainien. Notons qu’au cours de ces dernières semaines, la Russie a procédé à un redéploiement militaire à la frontière avec l’Ukraine et en Crimée. Le pays de Vladimir Poutine ne reconnaît tout de même pas les différentes accusations portées contre lui.