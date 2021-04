Il y a deux ans, un incendie a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame, touchant l’humanité toute entière. Qu’il s’agisse d’un acte de malveillance ou d’un accident banal qui a viré au cauchemar, plusieurs se sont posés des questions et les enquêtes n’ont pas encore permis de trouver une réponse. Depuis lors, les travaux de restauration de l’édifice ont été lancés. Et les chrétiens et les touristes s’impatientent de pouvoir retourner dans cette cathédrale vielle plusieurs siècles. Mais ils devront encore garder leur mal en patience.

Après s’être rendu sur les lieux jeudi où les travaux de restaurations sont encore en cours, Emmanuel Macron a salué dans un message mémorable sur sa page Facebook, tout le travail qui est abattu afin que le joyau du patrimoine français redevienne exploitable. « Notre-Dame de Paris était en flammes. Ils l’ont sauvée. Et alors que les braises brûlaient encore, des femmes et des hommes du monde entier se sont manifestés pour participer à la reconstruction de ce trésor de l’humanité. C’est cet élan de générosité, de solidarité, de fraternité, qui porte aujourd’hui le chantier. Il lui donne toute sa force et tout son sens », a écrit Emmanuel Macron.

“Nous avons franchi une étape”

Après avoir constaté l’avancement des travaux qui sont en train d’être accomplis par 35 entreprises, le président français a donné rendez-vous aux uns et aux autres en 2024 pour l’ouverture de Notre Dame de Paris. « Nous avons déjà franchi une étape. Beaucoup restent à faire. Mais la France sait surmonter les épreuves. Notre-Dame de Paris retrouvera ses fidèles et ses visiteurs en 2024 ».