La perquisition du domicile et du bureau de Rudy Giuliani, ancien avocat personnel de l’ex-président américain, Donald Trump continue de faire la une de la presse américaine. En effet, suite à la perquisition effectuée par le bureau fédéral d’investigation (FBI) l’ancien locataire de la Maison Blanche et son successeur Joe Biden se sont affrontés autour de cette question.

« C’est si injuste et tellement deux poids, deux mesures »

Dans une interview accordée au média américain Fox Business News, hier jeudi 29 avril 2021, Donald Trump a estimé qu’il était « très très injuste » de s’attaquer à l’ancien maire de New York. « Il aime juste son pays et ils perquisitionnent son appartement, c’est si injuste et tellement deux poids, deux mesures, on n’avait jamais vu ça (…) Je ne sais pas ce qu’ils cherchent ou ce qu’ils font » a-t-il déclaré. Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que l’actuel président américain se défende, arguant qu’il n’était pas informé de cette perquisition chez Rudy Giuliani. « Je me suis engagé à n’interférer d’aucune façon, à ne pas ordonner ou essayer d’arrêter aucune enquête du ministère. J’ai été informé (de la perquisition) hier soir comme le reste du monde, je n’avais aucune idée qu’elle était en cours » a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine, NBC News.

Le président démocrate n’a cependant pas manqué de lancer une pique à Donald Trump, en s’en prenant à l’ancienne administration. Pour lui, le département américain de la justice avait été assez politisé par l’administration Biden. « Tant (d’employés) ont démissionné, parce que ce n’est pas leur rôle – ce n’est pas le rôle d’un président que de dire qui doit être poursuivi, quand ils doivent être poursuivis » a ajouté Joe Biden.