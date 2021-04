Cette semaine, le président sud-coréen a critiqué Donald Trump pour sa gestion du dossier nord-coréen, notamment les trois sommets infructueux entre le milliardaire républicain et l’homme fort de Pyongyang Kim Jong-un. Pour le numéro 1 sud-coréen qui s’exprimait vendredi dans le New York Times, Trump a tourné à trois reprises autour du pot sans vraiment réussir à trouver un accord sur le nucléaire nord-coréen. Comme à son habitude, le prédécesseur de Joe Biden n’a pas manqué de lui répondre, le traitant « d’ingrat » et de « faible ».

« Kim Jong-un de Corée du Nord, que j’ai appris à connaître (et à aimer) dans les circonstances les plus éprouvantes n’a jamais respecté l’actuel président de la Corée du Sud, Moon Jae-in…J’ai toujours été celui qui a arrêté l’agression du Sud . Mais malheureusement pour eux, je ne suis plus là » a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Pour lui, le président Moon était faible en tant que dirigeant et négociateur, sauf en ce qui concerne « l’arnaque militaire continue et à long terme des Etats-Unis ».

Séoul va verser 1 milliard de dollars à l’Oncle Sam cette année

L’ancien chef de la Maison Blanche fait référence aux coûts générés par la présence des troupes américaines en Corée du Sud et dans d’autres pays où elles contribuent à la sécurité régionale. Le mois dernier la Corée du Sud a accepté d’augmenter les paiements à l’oncle Sam pour le stationnement de 28 mille 500 soldats dans le pays. Séoul versera au gouvernement américain 1 milliard de dollars en 2021 soit un taux d’augmentation de 13,9% par rapport à l’année précédente.