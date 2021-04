Un prestigieux événement culturel a eu lieu en Côte d’ivoire autour de la Kora, instrument de musique pluricentenaire originaire de l’empire du Mali. Spécialiste de cet instrument, l’artiste malien Sidiki Diabaté était invité à cet événement. Après sa sortie très remarquée, il a tenu à remercier ceux grâce à qui cet événement a eu lieu.

“Au nom de ma famille et à mon nom propre , je tiens à remercier mes frères et collègues artistes, les organisateurs, les médias, les partenaires, les fans pour votre participation à la réussite de cette première édition de la nuit de la kora. Ce fut un moment de partage exceptionnel. Merci pour tout et vivement la prochaine édition. Merci à la Côte d’Ivoire” a laissé savoir la star malienne.

Pour rappel, il avait été embourbé dans une affaire de violence conjugale mais est finalement sorti de prison. Pendant toute la période de l’affaire, Sidiki Diabaté avait été soutenu par ses fans fidèles qu’il n’a pas manqué de remercier dès sa sortie.