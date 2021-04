La situation sanitaire en France et en Europe continue d’occuper l’actualité. La récente adoption d’une proposition de passeport vaccinal par le parlement européen ne va rien arranger. Le document censé faciliter les déplacements des citoyens européens n’est pas du goût de tout le monde.

Certains y voient une nouvelle manière de contrôler les populations et leurs vies. C’est le cas de Florian Philippot, ancien membre du rassemblement national et désormais à la tête des “Patriotes” : “On entre dans un monde où on pourra à tout moment remettre des couvre-feu, refermer les commerces, reconfiner, selon la « météo du virus ». Un monde de masques et de ségrégation par le passeport Sanitaire. La nouvelle normalité nous dit-on. N’acceptons pas ça !“a-t-il affirmé sur la toile.

Pour s’opposer à cette mesure, il appelle à un grand rassemblement à Paris le 1er Mai : “Le 1er mai sera un très grand NON populaire au passeport Sanitaire ! (Notamment !) et un énorme OUI à la Liberté !”