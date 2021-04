Le chef de l’Etat Patrice Talon a accordé un entretien aux médias français Rfi et France 24. L’entretien enregistré à Cotonou a été diffusé ce vendredi 30 avril 2021. Plusieurs sujets ont ont été abordés au cours de l’intervention du chef de l’Etat fraichement réélu dont les violences électorales, les arrestations des opposants ainsi que la question d’une insurrection planifiée par les forces de l’opposition.

Les auteurs et co-auteurs des actes de violences enregistrés au lendemain du 06 avril seront punis. C’est la substance des propos tenus par Patrice Talon au cours de l’entretien accordé aux médias français. Sur la question, le chef de l’Etat a fait savoir que les opposants ont financé des jeunes pour enflammer le pays afin de faire vivre aux béninois, les malheureuses scènes de violences qui se produisent au Mali, au Burkina-Faso et dans la sous-région.

Pour Patrice Talon, il n’est question d’encourager l’impunité. « Je ne peux pas fermer les yeux sur certaines choses ça devient récurrent. Plusieurs opposants ont planifié une insurrection pour me faire tomber », a-t-il déclaré. La justice est à pied d’œuvre pour situer les responsabilités et ceux qui seront lavés de tout soupçon pourront être libre de leur mouvement, a par ailleurs dit l’invité de France 24 et Rfi.