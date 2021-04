Il y a un peu plus d’un mois, Hamed Bakayoko, ex-Premier ministre de la Côte d’Ivoire était décédé en Allemagne des suites d’un cancer. Figure emblématique du RHDP, Hambak, comme on l’a surnommé, a été remplacé par Patrick Achi, ancien secrétaire général du gouvernement qui avait assuré son intérim alors qu’il était encore sur le lit d’hôpital. Comme le veut la tradition, le Premier ministre, Patrick Achi, a procédé ce mardi à la Primature, à la pose d’une image de son prédécesseur. Le portrait de Hamed Bakayoko a été posé dans la galerie photo destinée aux anciens premiers ministres.

A la suite de ce geste symbolique, l’actuel chef du gouvernement ivoirien a laissé un message sur son compte officiel où il a rendu une nouvelle fois hommage à son prédécesseur. « Il était notre ami, notre collègue, notre frère, notre “Golden Boy”. Il était Hambak, notre PM. Il sera à jamais sur ce mur de patriotes et de serviteurs de l’Etat, aux côtés de son frère, Amadou et de nos aînés qui ont incarné, par-delà leurs origines politiques, la continuité de notre nation », a-t-il posté.

“Nous serons les combattants du développement”

Patrick Achi a par ailleurs, demandé la protection de Amoudou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko surla Côte d’Ivoire, tout en promettant d’agir à leurs images. « De là où vous êtes, Hamed, Amadou, veillez sur nous et sur toute la Côte d’Ivoire. De là où nous sommes, nous agirons à votre image : unis, soudés, fiers et droits, aux côtés du Président Alassane Ouattara, nous serons les combattants du développement et du progrès, les gardiens de la paix et de la fraternité, » a-t-il promis.